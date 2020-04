Pogba e Conte di nuovo insieme? Indiscrezione dalla Spagna – MD

Paul Pogba e Antonio Conte potrebbero ricongiungersi: il tecnico vuole il francese per il centrocampo dell’Inter. Secondo l’indiscrezione di “Mundo Deportivo”, a Pogba non dispiacerebbe essere di nuovo allenato da Conte.

RITORNO DI FIAMMA – Tra Antonio Conte e Paul Pogba potrebbe essere in corso un vero e proprio ritorno di fiamma. Il centrocampista francese tornerà a breve protagonista del calciomercato: il suo mercato col Manchester United, in scadenza nel 2021, non sarà rinnovato. Ciò significa che nei prossimi mesi si potrebbe assistere ad una vera e propria asta indiavolata per il Polpo. Sulle sue tracce, da tempo, ci sono il Real Madrid e la Juventus. Le merengues sono alla ricerca di quel colpo mediatico che manca da troppo tempo. I bianconeri vogliono invece riabbracciare uno dei talenti più fulgidi degli ultimi anni, esploso proprio a Torino, dov’è rimasto fino dal 2012 al 2016. E nei primi di questi due anni l’allenatore bianconero era Antonio Conte, oggi all’Inter. Il tecnico italiano ha lanciato Pogba senza timore, regalando al calcio il suo giovanissimo e cristallino talento. Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla Spagna, al francese non dispiacerebbe riabbracciare l’allenatore che ha lanciato la sua carriera. Tuttavia le cifre sembrano proibitive, al momento.

Fonte: mundodeportivo.com