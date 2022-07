Pinamonti, bagarre accesa: lotta a due. L’Inter detta le condizioni − SM

Per Pinamonti il momento di lasciare l’Inter si avvicina. Il campo si restringe a due squadre: Sassuolo e Atalanta. L’Inter ragiona e detta le sue condizioni

BAGARRE − L’imminente addio di Gianluca Scamacca apre al valzer di attaccanti in Serie A. Adesso il Sassuolo potrà irrompere prepotentemente su Andrea Pinamonti. L’Inter aspetta di cedere il centravanti per poter sbloccare un ingresso in difesa (vedi articolo). Il campo si restringe a due squadre: Sassuolo e Atalanta. L’Inter chiede sempre venti milioni di euro con un diritto di ‘recompra’ a trenta. Come riporta Daniele Miceli di Sport Mediaset, la Dea si è mossa prima ma non è disposta a fare scambi con l’Inter. Merih Demiral, nome che piace ai nerazzurri, ha una valutazione più alta vicina ai 35 milioni di euro.