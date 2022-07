Milenkovic, è Inter-Juventus: segnale Fiorentina! Smentite su Skriniar − SM

Anche per Milenkovic si prevede un altro derby tra Inter e Juventus come per Bremer. La Fiorentina manda segnali ai due club. Intanto, nuove voci su Skriniar-PSG

ALTRO DERBY − Il punto dell’esperto di mercato Sport Mediaset Daniele Miceli sul capitolo difesa: «Per Nikola Milenkovic si prevede un altro Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Ieri la Fiorentina in amichevole gli ha dato la fascia, segnale di come la Viola vorrebbe tenersi il difensore serbo. C’è però un patto con il giocatore, a 18-20 milioni di euro esce ma sia Inter che Juventus al momento non hanno avanzato nessuna offerta. L’Inter prima dovrà fare un’uscita. Intanto, dalla Francia rilanciano PSG-Skriniar ma non arrivano conferme. Lo slovacco è pronto a rinnovare».