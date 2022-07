Pinamonti-Atalanta, Inter disposta ad abbassare le pretese: il motivo – TS

Andrea Pinamonti è uno degli obiettivi dell’Atalanta. Secondo Tuttosport, l’Inter è disposta ad abbassare le pretese per lasciar partire l’attaccante

PRETESE – Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. A dimostrazione di ciò l’attaccante non è partito con la squadra direzione Francia per la sfida amichevole contro il Lens. Secondo Tuttosport l’attaccante nerazzurro è uno degli obiettivi dell’Atalanta per rinforzare il reparto offensivo. L’Inter è disposta ad abbassare le proprie pretese per lasciar partire l’attaccante, ad una condizione: che gli orobici accettino l’inserimento di una clausola di riacquisto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino