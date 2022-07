Sanchez, l’opzione Ligue 1 si fa sempre più concreta per lui? – CdS

L’Inter oggi affronta il Lens in amichevole. I nerazzurri hanno voglia di continuare a mettere minuti nelle gambe e arrivare pronti al 13 di agosto. Non ci sarà Alexis Sanchez, sempre più lontano.

LONTANO – L’Inter è pronta a salutare, definitivamente, Alexis Maravilla Sanchez. Il cileno infatti, come spiega il Corriere dello Sport, sta valutando seriamente la proposta avanzata dal Marsiglia di Igor Tudor. La trattativa però non è in discesa visto che prima Sanchez dovrà trovare l’accordo con l’Inter per la buonuscita. E poi, una volta fatto questo, servirà trovare la quadra con la squadra francese sull’ingaggio da percepire in Francia. Insomma, il Marsiglia è un’opzione concreta, da capire però se Sanchez abbasserà le sue pretese e come e quando l’Inter riuscirà a liberarsene dal libro paga.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti