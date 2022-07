Bonucci: «Inter? Se tiene Skriniar squadra più completa! Lukaku…»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter e del ritorno di Lukaku in Serie A

IMPATTANTE – Queste le parole di Leonardo Bonucci: «Credo che ora come ora la squadra più forte sia l’Inter. Ha ripreso il giocatore che aveva fatto la differenza nell’anno dello scudetto. Dybala alla Roma mi incuriosisce perché Roma non è una piazza facile. Ma Paulo ha le qualità per diventare simbolo di una squadra che ha vinto un trofeo europeo. Comunque uno su tutti: il ritorno di Lukaku all’Inter è il più impattante. Anche se quando ricomincia una stagione si riparte da zero. Il Milan avrà la pressione di riconfermarsi, l’Inter se tiene Skriniar ha la squadra più completa. Ma ci siamo anche noi che puntiamo a tutti gli obiettivi!».

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva