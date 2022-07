Inter, quali nomi per la difesa con l’addio o permanenza di Skriniar? – CdS

L’Inter quest’oggi è di scena a Lens per la partita contro i francesi valevole per la terza amichevole stagionale ufficiale. Non ci sarà Milan Skriniar per il quale il mercato è sempre aperto.

MERCATO – Diciamo che l’Inter può tenere Skriniar come venderlo. Marotta di fatto ieri a Dazn è stato molto chiaro, ha detto le cose come stanno e quindi si vedrà. I nerazzurri intanto oggi sono volati a Lens e Marotta, Ausilio e Baccin studiano e analizzano le situazione. Secondo il Corriere dello Sport, come noto, le situazioni in casa Inter sono due, una con l’addio di Skriniar e l’altra con la sua permanenza. Con l’addio l’Inter virerebbe su due acquisti e i nomi sono quelli di Akanji del Borussia Dortmund e Milenkovic della Fiorentina. Naturalmente non sono trattative che l’Inter può permettersi di iniziare quando avrà in mano i soldi garantiti dall’addio di Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti