Pinamonti al Sassuolo, ecco quando scatterà l’obbligo di riscatto dall’Inter

Pinamonti da un paio di mesi è un giocatore del Sassuolo, in prestito con obbligo di riscatto condizionato. L’Inter, nel bilancio annuale, rivela quando l’attaccante classe ’99 diventerà del tutto dei neroverdi.

LA CLAUSOLA – Andrea Pinamonti lo scorso 11 agosto si è trasferito dall’Inter al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il bilancio pubblicato oggi (vedi articolo) non dà la cifra, comunque apparsa negli scorsi mesi: venti milioni di euro. La novità odierna è relativa a come l’attaccante diventerà a titolo definitivo dei neroverdi. L’accordo per Pinamonti, valido per la stagione in corso, diventerà effettivo quando il Sassuolo conquisterà il primo punto in Serie A dopo il 2 febbraio 2023. Ossia: dalla ventunesima giornata, con la prima partita valida il 4 febbraio con l’Atalanta (vedi calendario), appena ci sarà un risultato positivo del Sassuolo – vittoria o pareggio – Pinamonti sarà automaticamente riscattato.