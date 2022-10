Nesti: «Inzaghi ha dimostrato grande forza. Gosens? Può avere più spazio»

Il giornalista Nesti, ospite nella trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato del valore di Inzaghi come allenatore. Ha poi espresso anche una sua opinione sullo scarso utilizzo di Gosens dopo il suo arrivo all’Inter nel mese di gennaio.

INZAGHI NON È SOPRAVVALUTATO − Carlo Nesti ha espresso una sua opinione sul valore di Simone Inzaghi come allenatore. Imbeccato dalla domanda di un tifoso, che ha definito sopravvalutato l’allenatore nerazzurro, il giornalista si è così espresso: «Inzaghi non è sopravvalutato. Anzi, secondo me è stato valutato in maniera troppo severa soprattutto per questo inizio di stagione. Per me ha invece dimostrato una grande forza. Ha saputo motivare la squadra dopo sconfitte pesanti come quelle contro l’Udinese e la Roma. Da lì in poi ha saputo motivare i suoi calciatori che hanno risposto alla grande contro il Barcellona, soprattutto nel 3-3 del Camp Nou. Quindi per me non è sopravvalutato, tenendo anche conto dell’ottimo lavoro svolto con la Lazio che aveva una rosa inferiore a quella dell’Inter».

SU GOSENS − Nesti ha poi parlato anche della situazione relativa a Robin Gosens, che secondo molti è stato poco utilizzato dopo il suo arrivo nel mercato di gennaio. Il suo pensiero: «Non sono d’accordo su Gosens. Perché l’anno scorso l’Inter su quella corsia aveva un Ivan Perisic in una condizione fisica straripante. L’allenatore non poteva rinunciare a un Perisic in quello stato di forma. Se non ci fosse stato lui anche io avrei detto che Gosens doveva giocare di più. Quest’anno può avere sicuramente più spazio, ma deve fare meglio».