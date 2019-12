PedullÃ : “Inter, corsa Kulusevski da un mese! De Paul e Marcos Alonso…”

Pedullà: “Inter, corsa Kulusevski da un mese! De Paul e Marcos Alonso…”

Pedullà ha fatto il consueto punto sul mercato dell’Inter. Il giornalista, in collegamento su “Sportitalia Mercato”, spiega le possibili mosse nerazzurre in tre nomi

TRE NOMI – Il punto di Alfredo Pedullà: «Quella per Dejan Kulusevski è una corsa che l’Inter fa da almeno un mese, per chiudere a gennaio per giugno. Deve succedere qualcosa di importante, magari che il Parma prenda Musa Barrow. Su Rodrigo De Paul l’Udinese potrebbe decidere per una volta di reinvestire i soldi piuttosto che tenere un giocatore che ha in testa i nerazzurri. Attaccante? Sì se Matteo Politano va alla Fiorentina, ma la priorità è più un esterno. Marcos Alonso ha fisicità, l’ha voluto Antonio Conte al Chelsea».