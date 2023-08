Pavard, acquisto in dubbio? I problemi del Bayern Monaco – Sky

Tra Inter e Bayern Monaco l’affare per Benjamin Pavard è già concluso, c’è l’accordo. Manca però il sostituto del giocatore per Thomas Tuchel, da Sky Sport risuona l’allarme.

ALLARME – Luca Marchetti suona l’allarme per l’affare Benjamin Pavard. Inter e Bayern Monaco hanno un accordo di massima per il trasferimento, ma i tedeschi devono ancora trovare il sostituto. Senza quest’ultimo non arriverà il via libera per le visite mediche, quindi c’è attesa in questo momento. L’Inter non rimarrà ferma oltre i 4-5 giorni, lo potrà prendere anche a scadenza di contratto. Per ora sembrano non esserci problemi, ma secondo il giornalista di Sky Sport c’è una piccola possibilità che non si arrivi alla conclusione.