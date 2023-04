Onana-Vicario, destino intrecciato! Inter, idee chiare sul futuro – TS

Il futuro di Andre Onana potrebbe non essere all’Inter l’anno prossimo. Il club nerazzurro ha già in mente con chi sostituirlo

DESTINO INTRECCIATO – TuttoSport parla di due portieri che rappresentano uno il presente dell’Inter, l’altro il possibile futuro. Andre Onana attualmente è il titolare nerazzurro, ma quest’estate potrebbe partire verso la Premier League. Il camerunense, arrivato a parametro zero la scorsa estate, ora è valutato dal club nerazzurro circa 40 milioni. Una sua eventuale cessione – Chelsea e Manchester United tra i club interessati – rappresenterebbe una grande plusvalenza. Il sostituto individuato dal club nerazzurro è Guglielmo Vicario dell’Empoli. Tutto dipenderà dal futuro di Onana, ma i nerazzurri sanno con certezza su chi puntare in caso di cessione. Resta poi da capire cosa fare con Handanovic e Cordaz. Entrambi sono in scadenza, e il capitano per restare dovrebbe accettare un taglio dell’ingaggio. Per sostituirli, occhio ai portieri in prestito, ovvero Radu, Brazao e il figlio d’arte Filip Stankovic, che da due stagioni è titolare al Volendam.

Fonte: TuttoSport – F.M