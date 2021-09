Onana, c’è l’accordo. Solo una variabile può stravolgere i piani dell’Inter – CdS

Onana, a meno di clamorosi stravolgimenti, sarà il successore di Samir Handanovic all’Inter. Solo una variabile può scombinare i piani nerazzurri a gennaio, ecco quale secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport”.

ACCORDO – Onana, a meno di clamorose sorprese di mercato, sarà il nuovo portiere dell’Inter. La dirigenza nerazzurra lo ha messo nel mirino già da un paio di mesi, e il 3 novembre sconterà la squalifica per doping, ma non tornerà in campo con la maglia dell’Ajax. Il ds Overmars, difatti, ha confermato che il calciatore ha rifiutato sia la cessione in estate sia il rinnovo. Si allenerà con la seconda squadra e sarà ceduto a gennaio, oppure a zero a giugno. L’intenzione dell’Inter, difatti, è proprio quella di prelevare il calciatore a giugno, con un pre-accordo da firmare già a gennaio. Fisicamente il portiere è integro e potrebbe sostituire Handanovic, resta da capire però cosa succederà se un grande club a gennaio dovesse bussare alla porta di Onana, stravolgendo di fatto i piani all’Inter. In Viale della Liberazione, però, sono molto fiduciosi, soprattutto dopo il rifiuto del portiere africano a club come Lione e un altro paio di pretendenti. L’Inter potrebbe anche prenderlo a gennaio, visto il posto da extracomunitario libero, ma non intende spenderlo per averlo con 6 mesi d’anticipo.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.