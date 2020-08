Ndombele-Skriniar, due problemi per scambio: l’idea di Mourinho – Sky

La strada per lo scambio Tanguy Ndombele-Milan Skriniar tra Tottenham e Inter non sarebbe in discesa: questi i motivi

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, lo scambio Tanguy Ndombele-Milan Skriniar avrebbe dei nodi da sciogliere prima di giungere alla fatidica fumata bianca. Innanzitutto il centrocampista è stato pagato lo scorso anno 60 milioni di euro. Per questa ragione, il presidente del club inglese Daniel Levy non vorrebbe dire sì allo scambio ritenendolo una sconfitta personale. Allo stesso tempo l’allenatore degli Spurs Jose Mourinho vorrebbe il difensore nerazzurro considerandolo il giocatore ideale per la sua squadra. L’Inter invece vorrebbe riuscire nell’operazione di mercato non solo per questioni tecniche, ma anche di bilancio. Attenzione però agli ostacoli rappresentati dall’intenzione del numero uno della società britannica e dallo stipendio del centrale slovacco.