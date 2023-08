Ndombele, ancora no offerta formale Inter. Galatasaray c’è in un caso

L’Inter non avrebbe ancora presentato un’offerta formale per Tanguy Ndombele, nel mirino del Galatasaray in un caso.

NDOMBELE – Queste le parole di Fabrizio Romano su Twitter. “L’Inter non ha ancora presentato alcuna offerta formale per Tanguy Ndombele, ha solo chiesto le condizioni dell’affare – in attesa della decisione interna. Il Galatasaray rimane desideroso di ingaggiare Ndombele nel caso in cui qualsiasi accordo di prestito europeo fallisca“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano