Nandez-Inter, oggi il giorno buono? Previsto incontro col Cagliari

Nandez all’Inter entra nel vivo, stavolta sul serio. Dopo le tante voci degli ultimi giorni oggi è previsto un incontro col Cagliari, con cui ora c’è da parlare anche di Nainggolan (vedi articolo). Sarà la volta buona per chiudere?

GIORNO X? – Il primo lunedì di agosto può essere quello in cui si sblocca la trattativa per Nahitan Nandez all’Inter. Il centrocampista doveva tornare in Italia martedì scorso, assieme a Diego Godin, poi il Cagliari ha dato tre giorni extra di vacanza a entrambi. Il difensore uruguayano è rientrato in Sardegna venerdì pomeriggio, Nandez no perché ha avuto un ulteriore permesso. Concessione che, inevitabilmente, fa pensare a sviluppi di mercato in arrivo. Oggi è previsto un incontro a Milano fra Inter e Cagliari, che continueranno i contatti dopo che già la scorsa settimana c’è stato un vertice col DS rossoblù Stefano Capozucca. Nel weekend non ci sono stati sviluppi, complice anche la trasferta dei sardi per un’amichevole con l’Augsburg. Proprio lì, però, si è procurato un nuovo grave infortunio al ginocchio Marko Rog, che può accelerare il ritorno di Radja Nainggolan agli ordini di Leonardo Semplici. Ma è chiaro che la situazione principale resta Nandez all’Inter, per il quale si va verso un prestito oneroso (manca ancora definire la cifra) con diritto di riscatto per un costo totale attorno ai trenta milioni di euro.