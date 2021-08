Nainggolan ora legato a Nandez: aiuto indiretto per l’Inter col Cagliari – Sky

Nainggolan tornerà a disposizione dell’Inter dopo aver passato i tre giorni liberi a Cagliari, dove si augura di tornare a breve. Sky Sport segnala come ora, dopo l’infortunio di Rog, il belga potrà entrare nella trattativa per Nandez.

NUOVO SCENARIO – Si era parlato di trattative per Nahitan Nandez e Radja Nainggolan scollegate, nonostante fossero fra le stesse società. Invece Inter e Cagliari, nell’incontro previsto per questo lunedì, dovranno per forza parlare anche del belga. Sky Sport afferma che i rossoblù hanno deciso di accelerare per il ritorno del centrocampista, a seguito dell’infortunio di Marko Rog che starà fuori a lungo (vedi articolo). Da capire quanto il forcing per Nainggolan potrà cambiare la situazione Nandez.