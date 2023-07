Mulattieri, incontro terminato col Sassuolo: verso la chiusura – SI

Ore calde, anzi, caldissime, per il passaggio di Davide Frattesi all’Inter. In quest’ottica è da definire anche il trasferimento di Samuele Mulattieri al Sassuolo. Il suo agente Busardò, come riportato da Sportitalia, ha appena lasciato la sede del club neroverde.

TRATTATIVE CONCLUSE – Il passaggio di Samuele Mulattieri dall’Inter al Sassuolo si sta per delineare definitivamente. Una delle condizioni per chiudere poi il trasferimento di Davide Frattesi in nerazzurro. Un chiaro segnale arriva dall’agente del giocatore, Paolo Busardò, che ha appena lasciato la sede del club neroverde. Trattative concluse, si attendono solo le ufficialità.