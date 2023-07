Mulattieri al Sassuolo per Frattesi, incontro in corso! Affare impostato – Sky

Incontro in corso tra il Sassuolo e l’agente di Samuele Mulattieri, che andrà come contropartita tecnica per definire l’affare Davide Frattesi. Secondo Sky Sport, presto ci sarà l’incontro anche tra l’Inter e l’entourage del centrocampista italiano.

AFFARE FATTO – Il Sassuolo e l’entourage di Samuele Mulattieri stanno definendo gli ultimi dettagli per concludere l’affare che vedrà il centravanti trasferirsi in neroverde come contropartita tecnica per Davide Frattesi. Il centrocampista arriva all’Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più il cartellino di Mulattieri. Atteso nelle prossime ore l’incontro tra l’entourage di Frattesi e la dirigenza dell’Inter.