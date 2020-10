Moses-Inter, affare last minute. Il Cagliari spera in...

Moses-Inter, affare last minute. Il Cagliari spera in Nainggolan – Sky

L’Inter potrebbe essere uno dei club più attivi negli ultimi giorni di calciomercato. I nerazzurri restano caldi su Victor Moses che potrebbe tornare in prestito dal Chelsea. Occhio a Radja Nainggolan in uscita. Di seguito le ultime novità riportate da Gianluca Di Marzio a “Sky Calcio Show”

ULTIME ORE DI MERCATO – Di seguito le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio: «L’Inter sarà protagonista dell’ultima giornata. Il Cagliari spera di poter arrivare finalmente a Radja Nainggolan: in Sardegna sperano possa essere il suo lunedì. I nerazzurri potrebbero anche chiudere un’operazione last minute per completare la rosa. Si tratta di Victor Moses che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea».