D’Ambrosio ripensa a Lazio-Inter: “Un punto che ci va stretto”

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

Danilo D’Ambrosio ha espresso il suo stato d’animo dopo la partita odierna tra Lazio e Inter. Il terzino sottolinea l’amarezza per il pareggio conquistato a Roma. Di seguito le dichiarazioni del terzino sul suo profilo Instagram

PAREGGIO STRETTO – D’Ambrosio non è partito dal primo minuto nella trasferta di oggi dell’Inter contro la Lazio, ma è subentrato nella ripresa per tentare di trovare la vittoria. Dopo il parziale vantaggio di Lautaro Martinez e un grande primo tempo, Milinkovic-Savic ha firmato l’1-1. Il terzino ex Torino parla su Instagram dell’ingiusto risultato finale: “Un punto che ci va stretto!”. Di seguito il suo post.