Milinkovic-Savic, non solo Juventus. Anche Inter ci può pensare

Luca Marchetti ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio nel mirino di Juventus e Inter.

IPOTESI – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Milinkovic-Savic–Juventus ipotesi molto più concreta rispetto agli anni precedenti? È sicuramente un’idea, ma non è una situazione che si sta scaldando per vari motivi. Oggi la Juventus a centrocampo come priorità ha il rinnovo di Rabiot, finché può mantenere il francese la Juve lavorerà per il suo rinnovo e non demorde. Nonostante la super annata che ha fatto non ci sono le offerte sperate da Rabiot e questo lascia uno spiraglio per la Juventus, che sicuramente osserva altri centrocampisti come Frattesi. C’è l’Inter, c’è la Roma ma il Sassuolo lascia aperta ogni porta. Poi c’è la situazione Milinkovic, la Lazio chiede circa 40 milioni di euro e ci sono dei giocatori della Juve che potrebbero interessare i biancocelesti. Ad oggi non è stata aperta alcuna trattativa, il procuratore di Milinkovic cerca soluzioni».

RAGIONAMENTO – Marchetti ha aggiunto. «Il ragionamento di Lotito è legato alle cifre, rischio di prendere meno di 40 milioni per il serbo e non mi fa fare il grande incasso ma metto a rischio al qualificazione alla Champions e magari anche qualcosa in più. A quel punto magari può tenerlo un altro anno, inseguire la Champions anche il prossimo anno e poi perderlo a zero. L’alternativa è indebolirsi in quel reparto, perché Milinkovic è un giocatore di grande qualità, per rinforzare in caso altri reparti».

INTER – Infine Marchetti. «Quel che è certo è che di Milinkovic ne parleremo, non solo per la Juventus perché anche l’Inter con la spinta di Inzaghi ci può pensare. Se oggi fossi la Lazio e fossi costretto a vendere Milinkovic lo venderei all’estero così da non rinforzare le mie competitor. Di offerte dall’estero ne arrivarono in passato ma mai vicine alle richieste di Lotito. È difficile che un giocatore del genere non venga preso in considerazione, se non pensi a Milinkovic sei un fesso».