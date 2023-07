Mbappé, prezzo folle ma in Francia azzardano: l’Inter lo vuole!

Mbappé è il nome decisamente più chiacchierato degli ultimi tempi sul mercato: dalla Francia ora azzardano e lo accostano anche all’Inter! L’indiscrezione de L’Equipe.

AZZARDO − Kylian Mbappé non rinnoverà con il Paris Saint-Germain e per questo motivo il club francese ha deciso di venderlo in questa sessione estiva di mercato. Altrimenti c’è il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno (il contratto scadrà nel 2024). A parlare di lui, tra gli altri, è stato quest’oggi anche L’Equipe. Si parte dal presupposto che il PSG stia parlando con il Barcellona e che l’Al-Hilal abbia offerto 300 milioni di euro per il suo cartellino. Ma poi è stato riferito anche il clamoroso azzardo. Nonostante le cifre folli, il quotidiano francese parla anche dell’Inter come squadra che avrebbe mostrato il proprio interesse per lui. Le altre sarebbero Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Una cosa fondamentale però non è stata considerata dai francesi. I tanti, troppi soldi che servirebbero anche solo per pensare a un eventuale affare per l’attaccante francese!

Fonte: L’Equipe