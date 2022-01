Marchetti: «Perisic, rinnovo difficile. Inter si sta guardando intorno»

Luca Marchetti ha parlato del mercato dell’Inter, in particolare sul discorso esterno sinistro, visto il difficile rinnovo di Ivan Perisic.

MERCATO – Queste le parole all’interno di Deejay Football Club, programma in onda su Radio Deejay, da parte di Luca Marchetti sul mercato dell’Inter. «L’Inter è così. Grandi emergenze non ne ha. Oggi si sta concentrando sul discorso dell’esterno sinistro a centrocampo perché Dimarco viene considerato ormai un centrale difensivo. Perisic non ha ancora trovato, e difficilmente lo troverà, l’accordo per il rinnovo. E quindi l’Inter si sta guardando intorno. Qualche cosina aveva provato a fare. Aveva chiesto Digne, ha provato con Bensebaini. Magari qualche cosina in uscita sì. Per esempio Sensi piace alla Sampdoria».