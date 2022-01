Serie A, da oggi capienza a 5000 spettatori. Una sconfitta per tutti?

La Serie A torna in campo oggi con 3 partite. Si comincia alle 15 con Sampdoria-Torino ma da oggi ci sarà una piccola/grossa novità: solamente 5000 spettatori presenti. Questo sarà anche per la prossima giornata. Una sconfitta per tutti?

TIFOSI – Lo avevamo detto: il calcio pensa a tutti tranne che ai tifosi (vedi articolo). Da oggi infatti gli stadi torneranno ad ospitare solo 5000 spettatori. Lo spettacolo di Inter-Juventus di appena 3 giorni fa con quasi 30mila tifosi? Dimenticato. Da oggi la capienza si riduce, ma siamo sicuri che sia davvero questo il motivo dei tanti contagi in Italia? Le polemiche si sono susseguite in queste settimane sottolineando come il picco dei contagi al Covid-19 sia stato quando la Serie A (e gli stadi) era ferma. Rivede gli stadi vuoti (perché se si parla di San Siro vedere 5000 spettatori è come se fosse vuoto) fa male. Fa male ed è la prova che dopo due anni di pandemia le misure adottate non abbiano funzionato a modo. Chi ne risente? Tifosi in primis, ma anche società che non potranno avere introiti per due partite (mettiamoci anche la Coppa Italia). Insomma, una sconfitta su tutti i fronti.