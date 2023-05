Lukaku, l’Inter detta le condizioni. Un top nella trattativa col Chelsea – Rai

L’Inter si appresta a fare i suoi calcoli per quanto riguarda la permanenza di Lukaku. Nella trattativa col Chelsea potrebbe rientrare un top interista. Di seguito tutte le ultime notizie di calciomercato riportate su Rai 2.

CALCIOMERCATO – La stagione dell’Inter sta per chiudersi e con essa anche il prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea. Secondo quanto riporta Ciro Venerato su Rai 2 l’attaccante belga farà ritorno a Londra. Ma tutto è ancora da stabilire perché fino a questo momento non ci sono stati contatti fra le due parti. A breve, però, arriveranno perché il club inglese è fortemente interessato a André Onana, valutato dai nerazzurri 50 milioni di euro. Non è da escludere, dunque, che nella trattativa per l’acquisto del portiere camerunese possa rientrare anche Lukaku. La dirigenza dell’Inter però è pronta a dettare le proprie condizioni: prestito pressoché gratuito per l’attaccante e più della metà dello stipendio pagato dal Chelsea. Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, Marotta e Ausilio sono pronti a valutare altri profili di attaccanti. I nomi verso cui l’Inter ha dimostrato interesse sono quelli di Mateo Retegui, Gianluca Scamacca e M’Bala Nzola.

Fonte: Rai 2 – Ciro Venerato