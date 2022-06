Lukaku-Inter, avvocato Ledure figura centrale. Il Chelsea ha fretta − SI

Tra Lukaku e l’Inter la riconciliazione è sempre più vicina. Manca sempre meno alla chiusura della trattativa. Anche il Chelsea ha fretta. Centrale l’avvocato Ledure, il quale è stato uno dei protagonisti dell’operazione

SENSAZIONI BUONE − Il progetto Lukaku-Inter 2.0 è ormai in fase di completamento. Ad aggiornare sulla trattativa, Gianluca Viscogliosi in collegamento dalla sede nerazzurra per Sportitalia: «I contatti sono continui con l’avvocato Sebastien Ledure figura centrale di questa operazione. La distanza è poca tra le parti considerando le cifre che giravano la scorsa estate. 24/25 milioni è il costo annuale ma il Chelsea ha capito che dovrà rinunciare a qualcosa. La base posta più o meno dal Chelsea è di 10 milioni, l’Inter è ferma a 5. A 7/7,5 si può chiedere. C’è la sensazione che la settimana prossima sia quella decisiva per chiudere. I Blues hanno l’esigenza di concludere anche per dare vita ad un nuovo corso».