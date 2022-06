Dybala, momento di stallo. Zanetti la chiave nella trattativa – Sky

Resta in stallo la situazione tra l’Inter e Paulo Dybala, anche a causa dell’accelerata per Romelu Lukaku. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, però, ci starebbe pensando Javier Zanetti a rassicurare il giocatore sulla trattativa.

SITUAZIONE IN STANDBY – Questo il punto della situazione di Manuele Baiocchini sulla trattativa tra Inter e Paulo Dybala: «È un momento di stallo. Settimana scorsa c’era stato l’incontro in sede per parlare del contratto. La proposta non soddisfa pienamente il giocatore, che è però tranquillo. Anche perché Javier Zanetti lo chiama spesso e lo rassicura, chiedendogli di avere pazienza. Dybala è in vacanza al momento ed è in attesa di conoscere il suo destino. Vorrebbe andare nella squadra che gli propone il progetto tecnico migliore, ma anche naturalmente l’ingaggio migliore. Al momento balla circa un milione».