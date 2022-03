Luis Suarez, Inter tra i club interessati. I club a caccia del colpo a zero

Luis Suarez, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, sarebbe nel mirino di diversi club tra cui l’Inter: l’indiscrezione dalla Spagna.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Marca, Luis Suarez, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, vuole giocare ai massimi livelli almeno fino al prossimo anno. Infatti l’uruguaiano si vede ancora in grado di competere e poi a fine anno è previsto il Mondiale in Qatar.

DECISIONE – A fine stagione stagione l’attaccante conoscerà la decisione dei Colchoneros e dell’allenatore Diego Pablo Simeone, decisivo nell’eventuale scelta di proseguire ancora con il giocatore per una terza stagione.

RICHIESTE – Intanto vari club starebbero continuando a contattare l’entourage del calciatore sudamericano. Si tratterebbe dell’Ajax, sua ex squadra, di società brasiliane, dell’Inter e del Siviglia, un’opzione, quella di giocare ancora nella Liga, che piace all’attaccante.

Fonte: Marca.com