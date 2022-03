Argentina, fratelli Carboni: cosa c’è dietro la convocazione?

L’Inter domani è attesa da una partita da all-in. I nerazzurri infatti hanno bisogno di un’impresa ad Anfield contro il Liverpool per staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Intanto però due giovanissimi nerazzurri sono stati convocati dall’Argentina, i fratelli Carboni.

STRATEGIA – L’Inter domani vola a Liverpool per cercare l’impresa in Champions League. Impresa perché si gioca ad Anfield e c’è da ribaltare lo 0-2 dell’andata. Intanto ieri sera sono usciti i convocati dell’Argentina (vedi articolo). Dell’Inter sono stati convocati sia Lautaro Martínez, sia Joaquin Correa, nessuna novità. La novità vera, anzi, la sorpresa, riguarda i due giovanissimi della Primavera di Chivu, i due fratelli Carboni: Valentin (2005) e Franco (2003). Ma cosa c’è dietro a questa chiamata? Diciamo che l’Argentina si muove d’anticipo. I due calciatori dell’Inter infatti hanno il doppio passaporto: italiano e Argentino. Entrambi hanno già giocato delle partite con le nazionali Under dell’Italia. Franco, il più grande, solo una presenza con l’Italia Under 18 mentre Valentin, con l’Under 17, vanta già 11 presenze. L’Argentina si muove d’anticipo perché prova a convincerli di scegliere l’albiceleste in futuro. La prima chiamata tra i grandi potrebbe infatti essere una sorta di ‘invito’ per far capire loro che sono dei talenti tenuti sempre sotto osservazione. L’Italia reagirà? Cosa sceglieranno i due fratelli? Non è da escludere che i due si dividano, è già successo con altri calciatori (esempio i fratelli Xhaka).