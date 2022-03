Lautaro Martinez si commuove: «La famiglia è la mia vita. Mi ha cambiato»

Lautaro Martinez è il protagonista della settima puntata di Careers, il format di Inter TV che racconta le carriere dei giocatori (vedi prima parte). In questa seconda parte l’argentino, si è commosso parlando soprattutto della famiglia.

TRAGUARDO IMPORTANTE – Lautaro Martinez è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dell’Argentina in Copa América. L’attaccante dell’Inter commenta così: «Sono molto contento ad aver contribuito a questo sogno che dopo ventotto anni siamo riusciti a rialzare questa Coppa che era importante. Lo abbiamo fatto mostrando un gran calcio e con un grande spirito di squadra e con Lionel Messi che è stato un leader. Il suo pallone d’oro è anche merito nostro? Lui è il migliore al mondo e ha vinto tutto, questa Copa América per lui era importante e lo ha detto anche lui. Gli faccio i complimenti perché sette palloni d’oro sono tanti».

LA FAMIGLIA – Lautaro Martinez guarda una foto che lo ritrae in campo con sua moglie e la piccola Nina dopo la vittoria dello scudetto: «È stato un anno difficile perché è la famiglia quella che sta dietro nei momenti difficili, loro sono la mia vita perché ogni giorno che arrivo a casa ci sono loro ad accogliermi (facendo riferimento a sua moglie a alla piccola Nina, Lautaro Martinez si ferma perché commosso, ndr). Mia moglie mi ha cambiato in bene la mia vita, sono maturato grazie a lei. Lei è una guerriera ed è sempre dietro per non farmi cadere».