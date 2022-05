Lautaro Martinez, dall’Inghilterra sicuri: l’Arsenal ci riprova. I dettagli

Si riaccendono le voci di un trasferimento di Lautaro Martinez all’Arsenal. Le notizie arrivano dall’Inghilterra, dove il Times ha sottolineato la volontà dei Gunners di puntare sull’attaccante argentino in caso di qualificazione in Champions League.

NUOVO INTERESSE – Si riaccende l’interesse dell’Arsenal per Lautaro Martinez. Il tutto dipenderebbe dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, dal momento che servirebbe un’offerta – secondo il Times – di circa 80 milioni di euro. Proprio il numero 10 dell’Inter è il giocatore dalle caratteristiche che sta cercando Mikel Arteta per rinforzare il suo attacco. L’attaccante nerazzurro non è però l’unico nel mirino dei Gunners, che stanno valutando anche Gabriel Jesus e Tammy Abraham