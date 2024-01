Klaassen e Sensi, destino segnato? Inter alla ricerca – SI

Klaassen e soprattutto Sensi sono le ultime scelte a centrocampo dell’Inter. Per loro la posizione in rosa potrebbe cambiare, da capire se da subito o a fine stagione.

IN USCITA – Stefano Sensi era già in uscita dall’Inter in estate. Poi non è arrivata l’offerta giusta ed è rimasto, ma come ultima opzione per il centrocampo. Dietro anche Davy Klaassen nelle gerarchie, arrivato l’ultimo giorno di mercato proprio perché non c’è fiducia nei confronti di Sensi. Entrambi è difficile che rimangano oltre fine stagione, ma quest’ultimo può muoversi già a gennaio. A riportarlo è Sportitalia, dopo le voci di giornata su un possibile ritorno, con l’Inter che cerca di sfoltire il reparto in attesa di inserire Piotr Zielinski.