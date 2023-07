Kessié, l’Inter ci riprova: dalla Spagna parlano già di cifre

Nonostante l’arrivo di Davide Frattesi, l’Inter è ancora alla ricerca di un centrocampista. Secondo le notizie che arrivano dal quotidiano catalano El Nacional, gli occhi sarebbero su Kessié. Tanto da aver già avanzato una proposta al Barcellona.

TENTATIVO – Dalla Spagna sicuri, l’Inter ci riproverà per Franck Kessié del Barcellona. L’ivoriano è in uscita dalla squadra blaugrana e la cifra richiesta è tra i 25 e i 30 milioni di euro. I nerazzurri avrebbero avanzato una proposta da 20 milioni di euro che, per ora, non è giudicata sufficiente. Secondo il quotidiano catalano El Nacional, l’intenzione è di spingersi fino a 25 per cercare di regalare il giocatore a Simone Inzaghi durante l’estate. Difficile da pensare, vista la cifra già investita per Davide Frattesi. Ma nel calciomercato mai dire mai…