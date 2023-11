Juventus-Inter non solo campionato: sfide anche sul mercato – SM

Il duello tra Juventus e Inter va anche oltre il campionato e la lotta al titolo. Stando a quanto riporta Sport Mediaset, le due squadre sono pronte a contendersi non solo Zielinski ma anche un altro giocatore.

IL DUELLO – Oltre a Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli, è un probabile parametro zero del 2024 anche il difensore portoghese Tiago Djalò, attualmente al Lille. Per lui il discorso – rispetto a Zielinski – è leggermente diverso, perché l’Inter appare in netto vantaggio sulla Juventus, essendosi mossa in anticipo nel manifestare l’interesse. I bianconeri stanno cercando di inserirsi nella trattativa, provando a capire quanto sia concretizzabile un’eventuale asta con l’Inter per contendersi Djalò.

Fonte: Sport Mediaset