Inzaghi vuole tenere Sensi, ma lui vuole giocare: Sampdoria in attesa – TS

Sensi per ora resta, come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha ribadito più volte la volontà di tenere il centrocampista italiano, utile in caso di emergenza soprattutto dopo l’infortunio di Correa.

SU SENSI – Dopo la vittoria di Coppa Italia arrivata grazie al gol di Stefano Sensi, Simone Inzaghi non ha perso l’occasione per ribadire la volontà di tenere il centrocampista italiano, soprattutto dopo l’infortunio di Joaquin Correa. Inzaghi considera fondamentale che Sensi rimanga, in caso di emergenza il centrocampista italiano può essere utilizzato anche nel ruolo di trequartista, come già fatto a inizio campionato contro il Genoa, quando Sensi è stato schierato nel 3-5-1-1, un’arma in più considerata la scelta di attendere Correa senza comprare altri attaccanti. La Sampdoria intanto aspetta e non perde le speranze. La situazione sarà più chiara dopo che Correa effettuerà gli esami strumentali, cioè oggi. Sensi dal canto suo chiede di giocare, soprattutto per paura di perdere la Nazionale.

Fonte: TuttoSport