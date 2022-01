Correa, oggi gli esami strumentali: filtra ottimismo per un motivo – TS

L’Inter ha deciso di aspettare Correa. Oggi intanto si sottoporrà agli esami strumentali. Come riportato da TuttoSport, mercoledì è uscito da San Siro sulle sue gambe, quindi la speranza è quella che si tratti “solo” di uno stiramento.

OTTIMISMO – Oggi Correa all’Humanitas si sottoporrà agli esami strumentali atti a verificare l’entità dell’infortunio patito nella gara di mercoledì contro l’Empoli. Intanto filtra ottimismo, perché dopo la partita, Correa ha lasciato San Siro sulle sue gambe, motivo per cui si spera che l’entità dell’infortunio si tratti “solo” di uno stiramento, che tradotto vuol dire un mese di stop. In questo caso, l’argentino dovrebbe saltare circa cinque o sei partite. Comunque un problema per Inzaghi, che ha da poco perso Satriano (ceduto in prestito al Brest), e si ritroverebbe solo con tre attaccanti. Motivo per cui i nerazzurri riflettono sul futuro di Stefano Sensi, utilizzabile anche nel ruolo di trequartista.

Fonte: TuttoSport