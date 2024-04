Inzaghi, la Premier League chiama… ma pure l’Inter! La scelta – TS

Inzaghi è all’Inter da giugno 2021 e si sta avvicinando a vincere il suo primo campionato da allenatore. C’è un altro torneo, la Premier League, dove ha attirato le attenzioni: per Tuttosport scelta già fatta.

LA PREFERENZA – In Premier League si sono accorti di Simone Inzaghi. Tuttosport, facendo il punto sugli allenatori in Serie A per la prossima stagione, avverte come dall’Inghilterra siano arrivati degli interessamenti. Senza però fare i nomi di eventuali club, perché la decisione è già presa: restare all’Inter. E non solo per il 2024-2025.

IL PREMIO – Stasera Inzaghi deve scegliere la formazione per Udinese-Inter, partita utile per avvicinare l’obiettivo distante undici punti su ventiquattro. Una volta che sarà arrivata l’aritmetica del titolo la società è pronta a rinnovare il contratto, per legarsi a lunga scadenza con il tecnico che ha finora vinto tre volte la Supercoppa Italiana e due la Coppa Italia. Inzaghi ha deciso di non ascoltare la Premier League, la sua preferenza è l’Inter e a breve ci sarà anche l’annuncio del rinnovo. Così come – a due settimane dal derby – è previsto che Stefano Pioli rimanga al Milan forte di un contratto fino al 2025 e della vicinanza di Zlatan Ibrahimovic.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo