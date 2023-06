Inter, weekend decisivo. Due uscite possono aprire su Frattesi – SI

L’Inter punta ancora su Frattesi ma ha bisogno che le trattative di Gosens e Brozovic si sblocchino nel fine settimana. Di seguito la spiegazione di Pedullà sulla questione.

INCASSO – La pista Davide Frattesi continua a rimanere la più infuocata per questo inizio di mercato dell’Inter. Secondo Alfredo Pedullà, intervenuto nel corso della trasmissione di Sportitalia, la dirigenza nerazzurra si è mossa bene e in tempo rispetto a tutte le altre pretendenti. Resta il fatto, però, che non sempre la questione temporale è la più decisiva per quanto concerne le trattative. All’Inter, infatti, per puntare tutto sul centrocampista del Sassuolo serve prima incassare una cifra sostanziosa. Per questo il giornalista, esperto di mercato, spiega che il fine settimana sarà decisivo per conoscere il futuro dei nerazzurri. Se nelle prossime ore le trattative riguardanti Robin Gosens e Marcelo Brozovic dovessero sbloccarsi, l’Inter sarebbe pronta, all’inizio della prossima settimana, a fiondarsi su Frattesi e a provare a battere il Milan.