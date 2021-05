Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, ad Antonio Conte era stato detto che un big sarebbe partito, con l’obiettivo poi di creare una plusvalenza di circa 90 milioni nel corso di questa estate.

IN VETRINA – Una volta risolta la questione allenatore con Simone Inzaghi pronto per questa nuova esperienza, l’Inter dovrà concentrarsi sul mercato. Da Suning è arrivata la richiesta chiara: servono 90 milioni di plusvalenza nel corso di questo mercato. Il fronte più caldo tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter, ad oggi, è quello legato ad Achraf Hakimi, sul quale ci sarebbe già il Bayern Monaco, ma nelle ultime ora ci sarebbe stato anche l’inserimento deciso del PSG. L’Inter dal canto suo spera in un’asta, dato che l’esborso economico per il marocchino è stato di 45 milioni (dal Real Madrid). Poi chiaramente da monitorare anche le situazioni legati a Lautaro Martinez (Real Madrid) e soprattutto Alessandro Bastoni, voluto fortemente da Pep Guardiola per il suo Manchester City. Da capire se l’Inter prima di pensare ad un’eventuale cessione non pensi prima al rinnovo del suo contratto, per cui esiste un’intesa già da tempo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.

