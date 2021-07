Inter, per la fascia sinistra si guarda in Premier League: Telles e non solo – CdS

L’Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, per quanto riguarda la fascia sinistra segue diversi nomi in Premier League, tra questi anche quello di Alex Telles, che in passato ha già giocato in nerazzurro.

IN PREMIER – Inter, diverse le possibili occasioni da poter cogliere in Premier League. Secondo il quotidiano romano, tra le possibili occasioni ci sarebbe Benjamin Mendy, terzino sinistro del Manchester City: possibile che Guardiola lo liberi. Tsimikas è arrivato al Liverpool la scorsa stagione, ma non ha trovato tanti minuti nel corso di questa stagione. Sempre restando in ambito Premier League, un altro nome già conosciuto ad Appiano Gentile potrebbe essere quello di Alex Telles, che ha già giocato con la maglia nerazzurra, ma senza mai brillare particolarmente. Un po’ come la sua ultima stagione al Manchester United. La sua vera esplosione è avvenuta al Porto, lì dove ha attirato l’interesse del club inglese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

