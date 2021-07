Sanchez, Inter attende per l’infortunio: futuro in bilico per il cileno- CdS

Sanchez, nuovo infortunio (con il Cile) e nuovi dubbi in casa Inter. Inzaghi lo stima ma la società valuta il suo futuro.

DUBBI – Sanchez, ennesimo infortunio e ancora una volta con la sua Nazionale. Nuovi problemi fisici e nuovi dubbi in casa Inter, che già da tempo pensava a una nuova possibile sistemazione per il cileno che in nerazzurro guadagna 7 milioni (contratto fino al 2023). Inzaghi già da tempo avrebbe manifestato stima nei suoi confronti, ma il cileno ad oggi è un’incognita troppo grande in vista della prossima stagione. In queste ore inoltre l’Inter aspetta di capire meglio la situazione in merito al suo infortunio, dato che dal Cile arrivano comunque notizie contrastanti. I nerazzurri dal canto loro continueranno a valutare possibili nuove possibili proposte che, considerando il momento, potrebbero di fatto azzerarsi.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.

