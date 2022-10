Inter, oltre mezza squadra in scadenza: 12 in bilico fra rinnovi e riscatti! – CdS

Per l’Inter c’è da sistemare mezza rosa in vista del 2023, visto che ben dodici elementi sono in scadenza di contratto. Sul Corriere dello Sport si fa il punto di chi la società vorrebbe trattenere.

I DUBBI – L’Inter ha ben dodici giocatori con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno o un diritto di riscatto da esercitare entro la stessa data, su ventitré in rosa. La difesa è la situazione principale, soprattutto per quanto riguarda Milan Skriniar (vedi articolo). Come lui hanno otto mesi residui Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, più Dalbert Henrique che andrà via e Francesco Acerbi in prestito con diritto di riscatto (vedi articolo). Il Corriere dello Sport segnala come l’Inter dovrà fare valutazioni, visto che sostituire un calciatore in scadenza acquistandone un altro in genere costa di più. Anche due dei tre portieri, Alex Cordaz e Samir Handanovic, terminano il loro contratto al 30 giugno. Raoul Bellanova può essere riscattato dal Cagliari per sette milioni, Edin Dzeko e Roberto Gagliardini probabilmente non rinnoveranno. Per Romelu Lukaku, invece, l’Inter dovrà trattare col Chelsea per rinnovare il prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.