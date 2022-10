Skriniar e non solo: quasi tutta la difesa Inter in scadenza! Un addio sicuro – CdS

L’Inter deve risolvere – si spera in positivo – la vicenda Skriniar ma quasi tutta la difesa dell’Inter è in scadenza di contratto. Il Corriere dello Sport parla di come la società gestirà i vari casi.

TUTTI MENO UNO – A oggi, l’unico giocatore dell’Inter in difesa che non ha il contratto in scadenza è Alessandro Bastoni. Tutti gli altri hanno una scadenza al 30 giugno che impone riflessioni in tempi brevi. Se per Milan Skriniar la situazione è già chiara e bisogna “solo” trovare un difficile accordo (vedi articolo), per gli altri ci sono valutazioni da fare. Il Corriere dello Sport ricorda come per Stefan de Vrij in estate si era abbozzato un discorso, subito rinviato. L’età che comincia ad avanzare per Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian potrebbe essere un freno al rinnovo, ma entrambi sono utili alla causa. Per Francesco Acerbi c’è un diritto di riscatto da esercitare con la Lazio, definito difficile nonostante il buon inserimento. Poi, sperando che con Skriniar si arrivi ad accordo: c’è un addio già certo: quello di Dalbert Henrique, ora fuori per infortunio.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.