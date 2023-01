Inter, obiettivo +60 a fine stagione: Dumfries il prescelto, però… – SM

Il mercato dell’Inter funziona più che altro in uscita. Per la società nerazzurra rimane l’obiettivo di guadagnare 60 milioni dal mercato.

PRESCELTO – L’Inter è al lavoro sul mercato in uscita. L’obiettivo rimane arrivare a 60 milioni dalle cessioni. Questo il punto sul mercato di Daniele Miceli a Sport Mediaset: «L’Inter aspetta sempre una risposta da De Vrij per il rinnovo del contratto in scadenza. L’offerta rimane quella di un biennale 4 milioni a stagione. Sull’olandese ci sono il Villareal in Spagna e il Newcastle in Inghilterra. Inter che deve realizzare il famoso +60 entro fine stagione, il nome favorito è quello di Dumfries. Attenzione anche a Brozovic perché è un cacliatore che ha molto mercato. Su di lui ci sarebbe anche il Barcellona in ottica futura»