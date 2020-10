L’Inter ha fatto un tentativo per Kaio Jorge? Ecco come stanno le cose

Condividi questo articolo

Kaio Jorge Santos

Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul futuro del talentino, classe 2002, in forza al Santos. Kaio Jorge era stato accostato all’Inter in estate, ma le cose sono un po’ più complesse di così

BUFALA – Kaio Jorge vicino all’Inter in estate? Secondo Fabrizio Romano, le cose non stanno proprio così. I giornali brasiliani avevano riportato un’intesa di massima tra il club nerazzurro e il Santos, detentore del cartellino, per il trasferimento dell’attaccante classe 2002 in Italia. Se è vero che l’Inter ha seguito, e segue tuttora, Kaio Jorge come uno dei migliori prospetti della sua generazione, è anche vero che il club nerazzurro non ha mai fatto alcun passo avanti per il giovane attaccante. Il calciatore era stato proposto a Marotta, che ha valutato troppo oneroso l’eventuale esborso (più di 20 milioni di parte fissa) preferendo lasciare intonso il pacchetto offensivo di Antonio Conte. Dopo l’affare Gabigol, l’Inter non ha più concluso operazioni col Santos e Kaio Jorge, in estate, non era considerato una priorità. Nel frattempo, diversi club esteri si sono attivati per strapparlo al club brasiliano. La sensazione, però, è che il suo futuro non sia all’Inter. Almeno per ora.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano