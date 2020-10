Inter, si rinnova la partnership con Gatorade per...

Inter, si rinnova la partnership con Gatorade per il terzo anno di fila

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Lo comunica il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale sul proprio sito. Inter e Gatorade ancora insieme per il terzo anno consecutivo. I dettagli

SODALIZIO – “Continua il sodalizio tra Inter e Gatorade: il marchio del gruppo PepsiCo e Sport Drink numero uno al mondo sarà Official Sports Drink del Club nerazzurro per il terzo anno consecutivo.

Il ruolo di Partner Tecnico di alcuni dei più importanti club al mondo, rafforzato dalla partnership con la Uefa Champions League ormai attiva dal 2015, ha costruito nel tempo un legame indissolubile tra Gatorade e il mondo del calcio, legame che trova risvolto nel binomio Gatorade-Inter.

La partnership tra i due brand rappresenta la volontà comune di continuare a collaborare per raggiungere insieme risultati sempre più ambiziosi. Il rinnovo dell’accordo è inoltre la prosecuzione di un percorso che ha visto le due realtà impegnate anche in una serie di iniziative formative rivolte ai giovani sportivi italiani, che mirano a rafforzare l’educazione in ambito sportivo.

In qualità di Official Sports Drink, Gatorade avrà nuovamente l’opportunità di essere a fianco del Club nerazzurro in tutti i momenti che accompagnano la quotidianità dei giocatori della Prima Squadra: dai campi di allenamento fino a San Siro, supportandoli dal punto di vista funzionale con i propri prodotti”.

Fonte: Inter.it