Inter, e se cambiasse all’improvviso la filosofia del mercato?

L’Inter sta preparando ogni singolo dettaglio per la stagione che verrà. I nerazzurri vogliono tornare a vincere lo scudetto e per farlo serve rinforzare la rosa di Inzaghi. Ma occhio al mercato.

FILOSOFIA – E se cambiasse la filosofia dell’Inter sul mercato? Fino ad oggi il mantra è stato: prima vendere e poi investire, ma se cambiasse di punto in bianco? Ovvero, prima mettiamo a segno i colpi giusti e poi pensiamo a vendere? Di fatto il monte ingaggi già un po’ si è alleggerito con l’addio di Ivan Perisic ma anche di Ranocchia, Vecino, Kolarov e compagnia. C’è la situazione Sanchez che tiene banco, a differenza di quella di Vidal, ma non è utopia immaginare che l’Inter decida di investire e poi di piazzare le pedine in uscita. Accadrà?