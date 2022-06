Champions League, c’è data dei sorteggi degli ottavi! Che tour de force

L’Inter ha chiuso al secondo posto la stagione di Serie A staccando, per il prossimo anno, il pass per i gironi di Champions League. I nerazzurri saranno in terza fascia ma la cosa curiosa è che, la fase a gironi, si giocherà tutta in due mesi.

TOUR DE FORCE – L’Inter, con il secondo posto in Serie A, si è assicurata la qualificazione alla prossima Champions League. Non più come testa di serie, visto che lo sarà il Milan, ma in terza fascia. Ma ciò che salta all’occhio, dando un occhio al sito della Uefa, è che il calendario della prossima Champions League sarà un tour de force. Si comincerà prestissimo, il 6/7 settembre e, la fase a girone, chiuderà i primi di novembre con i sorteggi degli ottavi di finale fissato già per il 7 novembre! Assurdo, in due mesi si giocheranno 6 partite infrasettimanali da aggiungere agli impegni dei vari campionati. Il tutto perché a fine anno ci sarà il mondiale in Qatar. Una vera condanna.