Inter, cambiano attaccanti dietro ai big? La situazione in casa nerazzurra

L’Inter potrebbe dover sostituire gli attaccanti alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: gli eventuali nomi in entrata.

TITOLARISSIMI – Secondo quanto riportato da Marco Demicheli negli studi di “Sky Sport 24”, non dovrebbero andare via gli attaccanti titolatissimi dell’Inter. Resterà Romelu Lukaku. Da capire se arriveranno offerte per Lautaro Martinez che sta comunque discutendo il suo rinnovo di contratto. Ad oggi non ci sono però segnali in questo senso.

NOMI – Potrebbero cambiare gli attaccanti che sono alle loro spalle. Potrebbe partire uno tra Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Quest’ultimo magari in prestito per fare esperienza, il cileno in caso di offerta anche a titolo definitivo. A quel punto il club nerazzurro valuterebbe come muoversi. Magari con un attaccante più rapido, come Keita, o con una punta più fisica, come Caicedo (ma ad oggi non risulta come trattativa in piedi).

Fonte: Sky Sport 24 – Marco Demicheli